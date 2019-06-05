Son Dakika Haberleri: İki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı
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İki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı

13 dakika önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

İki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Gölcük Mahallesi'nde aralarında husumet olan iki aile, tarlalarının içinden geçen sulama borularının sökülmesi nedeniyle tartıştı. Her iki ailenin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, kurşun ve saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Hilvan ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma, kavgaya karıştığını belirlediği bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:21 Kaynak: İHA
Gölcük, Sabah, Hilvan, Şanlıurfa, Güncel
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