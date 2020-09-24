İki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı - Son Dakika

İki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı

Tokat'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada birisi bayan 8 kişi yaralandı.

İki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı, System.String[]

Tokat'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada birisi bayan 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Oğulbey Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Ertekin ile Çelikel aileleri aralarında kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada olay yerine çok sayıda polisle birlikte ambulans sevk edildi. Yaralılardan 5'i Tokat Devlet Hastanesi'ne 3'ü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine sevk edildi. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgayı yatıştırmak için olay yerine çevik kuvvet polisi ile birlikte özel harekat polisi sevk edildi. Tarafları güçlükle kontrol altına alındı. Ekipler gerginliğin devam ettiği mahallede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Nurhan İçmez/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 06:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı - Son Dakika

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