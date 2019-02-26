Son Dakika Haberleri: İki Aile Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 5 Yaralı

İki Aile Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 5 Yaralı

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 1'i kadın 5 kişi yaralandı.

İki Aile Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 5 Yaralı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 1'i kadın 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi Eski Mezbahana mevkii Gülen Caddesi'nde ikamet eden iki aile bireyleri arasında sözlü başlayan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Vatandaşların olayı bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polisler kavga eden tarafları güçlükle ayırdı. Çıkan olaylarda 1'i kadın 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışan iki aile bireyleri birbirlerinden şikayetçi olduklarını beyan edince polisler tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:21 Kaynak: İHA

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