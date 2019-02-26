İki Aile Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 5 Yaralı
1 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 1'i kadın 5 kişi yaralandı.
Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 1'i kadın 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Cudi
Mahallesi Eski Mezbahana mevkii Gülen Caddesi'nde ikamet eden iki aile bireyleri arasında sözlü başlayan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Vatandaşların olayı bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polisler kavga eden tarafları güçlükle ayırdı. Çıkan olaylarda 1'i kadın 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışan iki aile bireyleri birbirlerinden şikayetçi olduklarını beyan edince polisler tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:21 Kaynak: İHA
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