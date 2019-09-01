Son Dakika Haberleri: İki aile arasındaki 5 yıllık husumet barışla noktalandı
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İki aile arasındaki 5 yıllık husumet barışla noktalandı

13 saat önce

İki aile arasındaki 5 yıllık husumet barışla noktalandıBİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 5 yıl önce aynı aşirete mensup Siirt'li Dede ve Tatvan'lı Erensayın aileleri arasında yaşanan husumet barışla noktalandı.

İki aile arasındaki 5 yıllık husumet barışla noktalandı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 5 yıl önce aynı aşirete mensup Siirt'li Dede ve Tatvan'lı Erensayın aileleri arasında yaşanan husumet barışla noktalandı.

Tatvan'lı Kanaat Önderi Sait Şimşek, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, Turizm Tanıtma Platformu Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin'in arabulucuğu ve Bitlis Valiliği, Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi ve kentin ileri gelenlerinin destekleri ile Dede ve Erensayın aileleri arasında 5 yıldır devam eden husumet barışla sonuçlandırıldı. İlçedeki bir restoranda düzenlenen barış töreni Kuran'ı Kerim Tilaveti okunmasıyla başladı, İl Müftüsü Faysal Geylani tarafında yapılan dua ile devam etti. Ardından bir araya gelen iki ailenin üyeleri önce bir birlerinden helallik isteyip, bir birlerine sarıldıktan sonra barış yemini ederek Kuran'ı Kerimin altından geçti. Düzenlenen barış töreni ile iki aile arasındaki yıllık husumet barışla neticelenmiş oldu.

Düzenlenen barış töreninde konuşan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın selam ve iyi dilek temennilerini ileterek, sağlanan barışın önemine vurgu yaptı.

Barışın her iki aile için kalıcı olması, diğer husumetli aileler içinde barışa vesile olması temennisinde bulunan Kaymakam Özkan, barışa vesile olanlara teşekkürlerini iletti.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise, böyle güzel ve önemli bir sulh için bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Tatvan'lı Kanaat Önderi Sait Şimşek de, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ve Turizm Tanıtma Platformu Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin ile birlikte olayda arabuluculuk ettiklerini anlatarak, husumetin barışla neticelenmesinin kendilerini son derece memnun ettiğini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen barış töreni okunan dualarla sona erdi.

Düzenlenen barış törenine Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, Turizm Tanıtma Platformu Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bitlis, Tatvan, Siirt, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:44 Kaynak: İHA
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