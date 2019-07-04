Son Dakika Haberleri: İki aile birbirine girdi, silahlar konuştu
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İki aile birbirine girdi, silahlar konuştu

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda iki aile birbirine girdi.

İki aile birbirine girdi, silahlar konuştu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda iki aile birbirine girdi. Kavgada silahlar kullanırken, yaralanan ve ölen olmadı. Alınan bilgiye göre, aynı sokak üzerinde ikamet eden ve dün gece sünnet cemiyetinde tartışan iki aile öğle saatlerinde tekrar tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonucu iki aile fertleri birbirine girdi. Biranda ortağın karıştığı kavgada Vural S. ile Hakan S. isimli kardeşler silahla birbirlerine ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavga eden aileleri sakinleştirerek kavgayı ayırdı. Kadınların da karıştığı kavgada yaralanan ve ölen olmadı. Polis ekipleri şimdi olaya karışan kardeşlerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
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