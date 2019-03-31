Son Dakika Haberleri: İki Aile, Okul Bahçesinde Kavga Etti

İki Aile, Okul Bahçesinde Kavga Etti

1 saat önce

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, aralarında husumet bulunan 2 aile oy kullanmak için geldikleri okulun bahçesinde karşılaşınca kavga etti.

İki Aile, Okul Bahçesinde Kavga Etti, System.String[]
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, aralarında husumet bulunan 2 aile oy kullanmak için geldikleri okulun bahçesinde karşılaşınca kavga etti. Kavgaya karışanlardan 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat öğle saatlerinde Keçiören Ufuktepe Mahallesi'nde bulunan Ufuktepe İlkokulu bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki ailenin fertleri, oy kullanmak için geldikleri okulda karşılaştı. İki aile arasında başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sonrası vatandaşların ihbarıyla okula çok sayıda polis sevk edildi. Polis iki grup arasında kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kavgaya karışanlardan 6 kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

Kavga anı

Polis ekiplerinin müdahalesi

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:28 Kaynak: DHA

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