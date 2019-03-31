İki Aile, Okul Bahçesinde Kavga Etti
1 saat önce
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, aralarında husumet bulunan 2 aile oy kullanmak için geldikleri okulun bahçesinde karşılaşınca kavga etti.
ANKARA'nın Keçiören
ilçesinde, aralarında husumet bulunan 2 aile oy kullanmak için geldikleri okulun bahçesinde karşılaşınca kavga
etti. Kavgaya karışanlardan 6 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat öğle saatlerinde Keçiören Ufuktepe Mahallesi'nde bulunan Ufuktepe İlkokulu bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki ailenin fertleri, oy kullanmak için geldikleri okulda karşılaştı. İki aile arasında başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sonrası vatandaşların ihbarıyla okula çok sayıda polis sevk edildi. Polis
iki grup arasında kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kavgaya karışanlardan 6 kişi gözaltına alındı.
Görüntü dökümü:
Kavga anı
Polis ekiplerinin müdahalesi
Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:28 Kaynak: DHA
Oy Kullanmaya Giden Vatandaşlar Birbirlerine Girdi
Talihsiz Vatandaş Oyunu Kullandıktan Sonra, Fenalaşıp Öldü
Sancaktepe'de Taşlı Sopalı Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü