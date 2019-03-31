Son Dakika Haberleri: İki Aile, Okul Bahçesinde Kavga Etti: 6 Gözaltı

İki Aile, Okul Bahçesinde Kavga Etti: 6 Gözaltı

1 saat önce

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, aralarında husumet bulunan 2 aile oy kullanmak için geldikleri okulun bahçesinde kavga etti.

İki Aile, Okul Bahçesinde Kavga Etti: 6 Gözaltı, System.String[]
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, aralarında husumet bulunan 2 aile oy kullanmak için geldikleri okulun bahçesinde kavga etti. Kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi'ndeki Ufuktepe İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen iki ailenin fertleri, oy kullanmak için geldikleri okulda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:28 Kaynak: DHA

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