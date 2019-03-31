İki Aile, Okul Bahçesinde Kavga Etti: 6 Gözaltı
1 saat önce
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, aralarında husumet bulunan 2 aile oy kullanmak için geldikleri okulun bahçesinde kavga etti.
ANKARA'nın Keçiören
ilçesinde, aralarında husumet bulunan 2 aile oy kullanmak için geldikleri okulun bahçesinde kavga
etti. Kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi'ndeki Ufuktepe İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen iki ailenin fertleri, oy kullanmak için geldikleri okulda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis
, kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:28 Kaynak: DHA
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