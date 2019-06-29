Son Dakika Haberleri: İki aile sopa ve küreklerle kavga etti: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İki aile sopa ve küreklerle kavga etti: 6 yaralı

1 saat önce

ŞANLIURFA'da düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağlayan iki ailenin bireyleri arasında çıkan kürek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 6 kişi yaralandı.

İki aile sopa ve küreklerle kavga etti: 6 yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'da düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağlayan iki ailenin bireyleri arasında çıkan kürek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 6 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Karşıyaka Mahallesi'nde oturan, düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağlayan iki ailenin bireyleri arasında dün, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ailelerin kavga ettiğini gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki grubu güçlükle ayırdı. Kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü
Kavga anı ise saniye saniye bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:37 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, kavga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi Tam 2 bin tane cep telefonu! Gece yatarken bile yanından ayırmıyor 15 yılda biriktirdiği cep telefonları ile uyuyor Erdoğan'ın G-20 zirvesi sonrası gazeteciyle olan diyaloğu güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 12:15:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki aile sopa ve küreklerle kavga etti: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]