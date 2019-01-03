İki ailenin altın kavgasında silahlar konuştu
Altın mevzusu yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüşünce sokak ortasında hareketli saatler yaşandı
Ev içerisinden dışarıya doğru av tüfeğiyle ateş eden şahsın alınması için, -İl Emniyet Müdürü talimat verdi
Özel hareket polisinin başarılı operasyonu saldırgan ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı
ANTALYA - Antalya
'da altın alışverişi yüzünden iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüşünce sokak ortasında hareketli saatler yaşandı. Ev içerisinden dışarıya doğru av tüfeğiyle ateş eden şahıs, özel hareket polisinin başarılı operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi. Film gibi operasyonla evden alınan saldırgan ile olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi, kelepçelenerek gözaltına alındı.
Antalya polisini alarma geçiren olay, saat 21.00'da Kepez
ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazibulvarı yan yolda bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre Ü. ailesi ile G. ailesi arasında altın alışverişi yüzünden telefonda tartışma çıktı. İddiaya göre akşam saatlerinde yolun karşı tarafından Ü. ailesinin geldiği gören Coşkun G. av tüfeği ile çevreye ateş etmeye başladı. Coşkun G., bu sırada yolda bulunan motorize yunus ekiplerine de ateş etti. Olayı telsizden takip eden Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan ise, polisin ikazlarına rağmen ateş etmeye devam eden şahıs için operasyon yapılması talimatını verdi. Talimatın ardından olay yerine çok sayıda polis ve özel hareket timi sevk edildi.
Operasyon bir saat sürdü
İlk olarak apartman çevresinde trafik ve yaya geçişini durduran polis, ardından çelik yeleklerini giyerek evin etrafını kuşattı. Evin içerisindeki şahıslar, uyarılara rağmen dışarı çıkmaması üzerine çok sayıda özel hareket timi operasyon için harekete geçti. Kalkan ve koçbaşı ile eve giriş yapan ekipler, şahısları kıskıvrak yakaladı.
Operasyon sonucu şahıslar kelepçelenerek gözaltına alınırken, olayda kullanılan av tüfeğine el konuldu.