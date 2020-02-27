İki ailenin daha evladına kavuşması Diyarbakır annelerini umutlandırdı - Son Dakika

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 2 ailenin daha güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu evlatlarına kavuşması, diğer annelerin de umudunu artırdı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 178'inci gününde sürüyor.

Diyarbakır, İzmir ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarının yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu dün örgütten kaçan ve güvenlik güçlerine teslim olan 5 teröristten Halise Aptekin ve Mehmet Emin Alkan, Diyarbakır'da aileleriyle buluşturuldu. Bu buluşma, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere moral verdi.

Annelerden Mevlüde Üçdağ, yaklaşık 5 önce dağa kaçırılan oğlu için katıldığı oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi. Teslim olup ailesine kavuşan her çocuğun umutlarını artırdığını ifade eden Üçdağ, "Gelenler de bizim evladımızdır. İki aile evladına kavuştu, bu gün çok sevinçliyiz." dedi.

Her geçen gün başlattıkları eyleme ailelerin katılımının sürdüğünü belirten Üçdağ, şöyle konuştu:

"Gün geçtikçe umutlarımız artıyor. Ne olur evlerinizde kapı arkalarında resimlere sarılıp ağlamayın, ağlamakla bir şey elde edilmiyor. Gelin evlatlarımızı bu kapıdan (HDP) isteyelim. Bu kapı aracı olmazsa bu çocuklar gitmez. Kimse kimseyi kandırmasın. Anne olarak evladımı almadan buradan gitmem."

Üçdağ, oğluna teslim olması yönünde çağrısını da yineledi.

"Sonuna kadar buradayız"

Anne Songül Altıntaş da oğlunun 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.

Altıntaş, "Sonuna kadar buradayız. Evladımızı almadan gitmiyoruz. Gün geçtikçe sayımız artıyor. Aileler gelmeye, çocuklar gelmeye başladı. Çocuklar geldiği için çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İnşallah bizimkiler de gelir. Biz de seviniriz. Bu gün iki çocuk daha ailesine kavuştu. Aileleri mutlu oldu, çocuklar mutlu oldu. Herkes çok sevindi. İnşallah darısı bütün ailelerin başına." diye konuştu.

Evde durmakla çocukların gelmeyeceğini ifade eden Altıntaş, "Herkes çadıra gelsin, herkese yer var, gelsin evladını alsın, gitsin." dedi.

Bu akşam Regaip Kandili olduğunu belirten Altıntaş, evlatlarına kavuşmaları için kendilerine ve zor durumda olan bütün Müslümanlara herkesin dua etmesini istedi.

Baba Celil Begdaş ise doğru adreste çocuğu için oturma eylemini yaptığını dile getirdi.

Begdaş, şunları söyledi:

"Çocuklar gelmeye başladı. Bu bize büyük cesaret veriyor. Bu çocukların hepsi gelecek. Gelen çocuklar bize umut verdi. Sabaha kadar heyecandan yatmadık. Erkenden çadıra geldik. Sanki benim çocuğum gelmiş gibi hissettim. Buradan kimse kalkmayacak. Gün geçtikçe sayı artıyor. Ben inanıyorum ki burada oturma eylemi yapanların sayısı 500'ü geçecek."