İki ailenin iki gündür süren kavgasında polis sosyal mesafe cezası keserek çare buldu - Son Dakika

İki ailenin iki gündür süren kavgasında polis sosyal mesafe cezası keserek çare buldu

İki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgaya karışanlara polis sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 150'şer TL para cezası kesti

DENİZLİ - Denizli'de dün gece iki aile arasında sokak ortasında yaşanan taşlı, sopalı kavga bugünde devam ederken taraflardan birini bu defa pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda bir evin atılan taşlarla camları kırılırken, polis bu defa kavgaya karışankara 3 bin 150'şer TL para cezası kesti.

Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, iki aile kız meselesinden dolayı kavga etmeye başladı. Kısa sürede kavgaya aile üyelerinin de dahil olmasıyla mahalle adeta savaş alanına döndü. Taşlı sopalı kavgada bir kişi yaralandı. Akşam saatlerinde bölgeye sevk edilen polis ekipleri olayı kontrol altına alarak tedbir amaçlı mahallede güvenlik önlemleri aldı. Polis ekiplerinin bölgeden ayrılmasıyla iki aile üyeleri bugün tekrar kavgaya başladı. Pompalı tüfekle ateş açılan kavgada bir evin camları kırıldı. Kavgayı gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kalabalık grubun kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye yaklaşık 15 polis ekibi, sağlık ekipleri ve çevik kuvvet sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri olayı kısa sürede kontrol altına alarak kavga eden aile üyelerini evlerinde gonderdi. Kavga eden şahıslar hakkında ise sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 3 bin 150'şer TL para cezası uyguladı.

Çevik kuvvet ekipleri nezaretinde polisin bölgedeki bekleyişi bugünde sürüyor.

Öte yandan, polis olayda kimin ateş açtığını bulmak için inceleme başlattı.