İki ailenin kavgasında vurulan oğul öldü, baba yaralı - Son Dakika
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İki ailenin kavgasında vurulan oğul öldü, baba yaralı

02.06.2022 16:19
İki ailenin kavgasında vurulan oğul öldü, baba yaralı

UŞAK'ın Ulubey ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında hayvanları otlatma meselesinden çıkan kavgada Aydın Dişçi (45) öldü, babası Hasan Dişçi (77) yaralandı.

UŞAK'ın Ulubey ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında hayvanları otlatma meselesinden çıkan kavgada Aydın Dişçi (45) öldü, babası Hasan Dişçi (77) yaralandı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Ulubey ilçesi Külçen köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında arazide hayvanlarını otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tabancaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Aydın Dişçi tabancayla, babası Hasan Dişçi ise darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aydın Dişçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Hasan Dişçi ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.


İki ailenin kavgasında vurulan oğul öldü, baba yaralı
İki ailenin kavgasında vurulan oğul öldü, baba yaralı
İki ailenin kavgasında vurulan oğul öldü, baba yaralı
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Kaynak: DHA

Ulubey, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki ailenin kavgasında vurulan oğul öldü, baba yaralı - Son Dakika


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