İki Ailenin Yaşadığı Ev Gece Vakti Alevlere Teslim Oldu

İki ailenin yaşadığı ev gece vakti alevlere teslim oldu Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli aile sokakta kaldı Evi yanan aile gözyaşlarına boğulduDENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir ev gece vakti alevlere teslim oldu.

İki ailenin yaşadığı ev gece vakti alevlere teslim oldu

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli aile sokakta kaldı

Evi yanan aile gözyaşlarına boğuldu



DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir ev gece vakti alevlere teslim oldu. Başka bir dairede kiracı olarak kalan Suriyeli aile de sokakta kaldı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi 2187 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Musa A.'ya ait evin çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sararken, yangını fark edenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Evde bulunan vatandaşlar için olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Evde bulunan ve yaşları 2 ile 6 arasında değişen 3 çocuğa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Fenalaşan ev sahipleri için olay yerinde ambulans hazır bekledi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise büyümeden söndürüldü.

Savaştan kaçtılar, kaldıkları ev yandı

Öte yandan evde kiracı olarak kalan Suriyeli bir ailede şok yaşadı. Deyrizor bölgesinde yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan aile, bu kez de kaldıkları evin yanmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Yangın sırasında evde bulunmaya Suriyeli aile, eve geldiği şaşkına döndü. Kucaklarındaki çocukları ile sokakta kalan ailenin çaresizliği kameralara yansıdı. Evi yanan aile uzun süre bir birlerine sarılarak gözyaşı döktü. Yangın sebebiyle can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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