İki akademili sanatçının anısına Maltepe'de resim sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki akademili sanatçının anısına Maltepe'de resim sergisi açıldı - Son Dakika

İki akademili sanatçının anısına Maltepe'de resim sergisi açıldı

7 saat önce

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi mezunu Serap Tunç Aker Haspolatlı ve Can Aral Moralı anısına, dönem arkadaşlarının hazırladığı "Sergi" isimli karma resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İki akademili sanatçının anısına Maltepe'de resim sergisi açıldı, System.String[]

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi mezunu Serap Tunç Aker Haspolatlı ve Can Aral Moralı anısına, dönem arkadaşlarının hazırladığı "Sergi" isimli karma resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Sergilerini zamansız yitirdikleri iki arkadaşlarını anmak adına gerçekleştirdiklerini belirten sanatçılar, "Arkadaşlarımız kültür insanıydı, insanlık adına söyleyecek sözleri olan sanatçı dostlardandı. Bu nedenle serginin adını, onların anılarına yakışan sade ve yalın kişiliklerine uygun, mesleki ve kültürel tercihlerine, varoluş nedenlerine vurgu yapan, anlamı başka çağrışımlar yapabilecek isimlerden kaçınmak için yalnızca 'Sergi' şeklinde koymak istedik. Bu bir buluşma sergisi. Sergimizde sanatın iletişim dilini kullanarak eserlerimizi tanıtmak istedik" diye konuştular. Sergide, fotoğraf, gravür sanatından örnekler ile manzara ve portre tablolar sanatseverlerle buluştu. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Sinan Güzel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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