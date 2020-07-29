İki akraba arasındaki trafik cezası kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

İki akraba arasındaki trafik cezası kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre iki akraba arasında çıkan trafik cezası kavgası kanlı bitti. Olayda, Servet B. akrabası olduğu öğrenilen Yavuz Demir'i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Dünya Barış Anıtı 7171 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Servet B. ile Yavuz Demir arasında trafik cezası nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Servet B., Yavuz Demir'i bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yakınları Yavuz Demir'i özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Yavuz D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz Demir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Yavuz Demir'in bir süre önce Servet B.'nin otomobilini aldığı ve otomobil ile trafik cezası yediği ve Servet B.'nin cezayı ödemesini talep etmesi üzerine tartıştıkları öğrenildi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Servet B'yi ise kıskıvrak yakaladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.