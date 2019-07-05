Son Dakika Haberleri: İki altın kemerli Kırkpınar ağası, kent girişinde karşılandı
Son Dakika Spor Haber

İki altın kemerli Kırkpınar ağası, kent girişinde karşılandı

42 dakika önce

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindekiler tarafından davul zurna ile kent girişinde karşılandı.

İki altın kemerli Kırkpınar ağası, kent girişinde karşılandı, System.String[]
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindekiler tarafından davul zurna ile kent girişinde karşılandı.
Başkan Gürkan'ın yanı sıra aralarında, siyasetçiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve eski Kırkpınar ağalarının da bulunduğu kortej, ağayı karşılamak üzere belediye önünden davul ve zurnayla Talatpaşa Asfaltı'na kadar yürüdü.

Şehirde konakladığı otelden yaya olarak hareket eden Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'le buluşan başkan Gürkan, Selim'e çiçek verdi.
Başkan Gürkan, ağalığın Kırkpınar'ın olmazsa olmaz unsuru arasında yer aldığını vurguladı.
Türk'ün ata sporu yağlı güreşlerin bugün açılışını yaptıklarını ifade eden Gürkan, "Kırkpınar tarihinde gelmiş geçmiş en fazla ağalık yapan ağaların ağası, iki altın kemerli ağamız, Seyfettin Selim'e evine, Kırkpınar'a hoş geldin diyoruz." dedi.
Ağanın da katıldığı korteji, belediye binası önünde Edirne Valisi Ekrem Canalp karşıladı ve Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş devam etti. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, söz ve bestesi eğitimci - yazar Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı söylendi.
Korteje katılanlar Pehlivan Mezarlığı'nda dua etti.
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı, bu akşam Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:53 Kaynak: AA
kırkpınar, edirne, selim, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Selahattin Demirtaş, Çekirdekçi Mısto'yu cezaevinde unutmadı! Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz Derby County'nin yeni Teknik Direktörü Cocu oldu Fenerbahçe idmanında gerginlik! Ersun Yanal sinirlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:35:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki altın kemerli Kırkpınar ağası, kent girişinde karşılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]