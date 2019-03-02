İki Ankaragücü Taraftarı, Bursaspor - Demir Grup Sivasspor Maçında Anıldı
1 saat önce
Hayatını kaybeden iki MKE Ankaragücü taraftarı, Bursaspor - Demir Grup Sivasspor maçında, mücadelenin başlama düdüğünün ardından saygı duruşuyla anıldı.
Hayatını kaybeden iki MKE Ankaragücü
taraftarı, Bursaspor
- Demir Grup Sivasspor
maçında, mücadelenin başlama düdüğünün ardından saygı duruşuyla anıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Bursaspor ile Demir Grup Sivasspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Afyonkarahisar
'da yaşanan kaza sonrası hayatını kaybeden iki MKE Ankaragücü taraftarı unutulmadı. Maçın hakemi Mete Kalkavan
'ın başlama düdüğünün ardından her iki takım oyuncuları, gerekli izinlerin alınamamasından ötürü karşılaşma öncesinde anlaşarak ilk dakikada topa dokunmadı. Futbolcuların bu hareketi ise taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Her iki takım oyuncuları, iki MKE Ankaragücü taraftarını saygıyla andıktan sonra mücadeleye başladı. Bursaspor ve Demir Grup Sivasspor tribünlerinden de MKE Ankaragücü lehine tezahüratlar yükselirken, yeşil beyazlı taraftarların bulunduğu Güney Kale
Arkası tribününde "Başımız sağ olsun" pankartı açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:29 Kaynak: DHA
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