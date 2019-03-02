Son Dakika Haberleri: İki Ankaragücü Taraftarı, Bursaspor - Demir Grup Sivasspor Maçında Anıldı

İki Ankaragücü Taraftarı, Bursaspor - Demir Grup Sivasspor Maçında Anıldı

1 saat önce

Hayatını kaybeden iki MKE Ankaragücü taraftarı, Bursaspor - Demir Grup Sivasspor maçında, mücadelenin başlama düdüğünün ardından saygı duruşuyla anıldı.

İki Ankaragücü Taraftarı, Bursaspor - Demir Grup Sivasspor Maçında Anıldı, System.String[]


Hayatını kaybeden iki MKE Ankaragücü taraftarı, Bursaspor - Demir Grup Sivasspor maçında, mücadelenin başlama düdüğünün ardından saygı duruşuyla anıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Bursaspor ile Demir Grup Sivasspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Afyonkarahisar'da yaşanan kaza sonrası hayatını kaybeden iki MKE Ankaragücü taraftarı unutulmadı. Maçın hakemi Mete Kalkavan'ın başlama düdüğünün ardından her iki takım oyuncuları, gerekli izinlerin alınamamasından ötürü karşılaşma öncesinde anlaşarak ilk dakikada topa dokunmadı. Futbolcuların bu hareketi ise taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Her iki takım oyuncuları, iki MKE Ankaragücü taraftarını saygıyla andıktan sonra mücadeleye başladı. Bursaspor ve Demir Grup Sivasspor tribünlerinden de MKE Ankaragücü lehine tezahüratlar yükselirken, yeşil beyazlı taraftarların bulunduğu Güney Kale Arkası tribününde "Başımız sağ olsun" pankartı açıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:29 Kaynak: DHA

Bursa, MKE Ankaragücü, Sivasspor, Bursaspor, Spor
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