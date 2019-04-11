İki Anne, Bir Babadan Oldu: Üç Ebeveynli Bebek Doğdu!

YUNANİSTAN'DA iki kadının yumurtalarının babadan alınan spermle döllendirilmesiyle doğan 2,9 kilogram ağırlığında doğan ve ismi açıklanmayan bebek, mitokondriyal hastalığı olan kadınların çocuk sahibi olabilmesi için geliştirilen yöntemle doğan ikinci bebek oldu.

YUNANİSTAN'DA iki kadının yumurtalarının babadan alınan spermle döllendirilmesiyle doğan 2,9 kilogram ağırlığında doğan ve ismi açıklanmayan bebek, mitokondriyal hastalığı olan kadınların çocuk sahibi olabilmesi için geliştirilen yöntemle doğan ikinci bebek oldu.



Atina'daki "Yaşam Enstitüsü" Başkanı Dr. Panayiotis Psathas, "Bir kadının kendi genleriyle anne olabilme hakkı gerçeğe dönüştü. Yardımla üreme tedavisindeki bu uluslararası buluşla, daha önce tüp bebek girişimleri başarısız olan ya da mitokondriyal genetik hastalığı olan kadınların sağlıklı bebek sahibi olmasına yardımcı olabileceğiz" dedi.



SEKİZ EMBRİYO DAHA HAZIR



Yunan doktorların birlikte çalıştığı İspanyol "Embryotools" adlı merkez denemelere 24 kadının daha katıldığını ve sekiz embriyonun anne adaylarının rahmine yerleştirilmeye hazır olduğunu duyurdu.



İngiltere'de hükümet, İskoçya'nın Newcastle kentinde geliştirilen bu yönteme Şubat 2018'de onay vermişti. Daha önce Ürdünlü bir kadın 2016'da Meksika'da bu yolla çocuk sahibi olmuş, ancak doğum etik açıdan tartışmalara yol açmıştı.

Haber Yayın Tarihi :

Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi

Minik Oğlunu, Cebine Not Koyup AVM'de Terk Eden Anneye Hapis Şoku!

AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı

Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi