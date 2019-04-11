Son Dakika Haberleri: İki Anne, Bir Babadan Oldu: Üç Ebeveynli Bebek Doğdu!

İki Anne, Bir Babadan Oldu: Üç Ebeveynli Bebek Doğdu!

1 saat önce

YUNANİSTAN'DA iki kadının yumurtalarının babadan alınan spermle döllendirilmesiyle doğan 2,9 kilogram ağırlığında doğan ve ismi açıklanmayan bebek, mitokondriyal hastalığı olan kadınların çocuk sahibi olabilmesi için geliştirilen yöntemle doğan ikinci bebek oldu.

İki Anne, Bir Babadan Oldu: Üç Ebeveynli Bebek Doğdu!, System.String[]
YUNANİSTAN'DA iki kadının yumurtalarının babadan alınan spermle döllendirilmesiyle doğan 2,9 kilogram ağırlığında doğan ve ismi açıklanmayan bebek, mitokondriyal hastalığı olan kadınların çocuk sahibi olabilmesi için geliştirilen yöntemle doğan ikinci bebek oldu.

Atina'daki "Yaşam Enstitüsü" Başkanı Dr. Panayiotis Psathas, "Bir kadının kendi genleriyle anne olabilme hakkı gerçeğe dönüştü. Yardımla üreme tedavisindeki bu uluslararası buluşla, daha önce tüp bebek girişimleri başarısız olan ya da mitokondriyal genetik hastalığı olan kadınların sağlıklı bebek sahibi olmasına yardımcı olabileceğiz" dedi.

SEKİZ EMBRİYO DAHA HAZIR

Yunan doktorların birlikte çalıştığı İspanyol "Embryotools" adlı merkez denemelere 24 kadının daha katıldığını ve sekiz embriyonun anne adaylarının rahmine yerleştirilmeye hazır olduğunu duyurdu.

İngiltere'de hükümet, İskoçya'nın Newcastle kentinde geliştirilen bu yönteme Şubat 2018'de onay vermişti. Daha önce Ürdünlü bir kadın 2016'da Meksika'da bu yolla çocuk sahibi olmuş, ancak doğum etik açıdan tartışmalara yol açmıştı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:22 
Anne, Güncel
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