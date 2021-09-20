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İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı - Son Dakika

İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı

20.09.2021 15:41

İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı Tokat'ta ve Trabzon'da yorgun mermi olayında evlatlarını kaybeden iki aile adliye sarayında bir araya geldi.

İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı

TOKAT - Tokat'ta ve Trabzon'da yorgun mermi olayında evlatlarını kaybeden iki aile adliye sarayında bir araya geldi. Çocuklarını kaybeden iki gözü yaşlı anne çocuklarının fotoğrafını biran olsun ellerinden bırakmadı.

Erbaa ilçesinde yaklaşık 9 ay önce yorgun merminin isabet etmesi sonucu 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, hayatını kaybetti. Olayın ikinci duruşması Tokat Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Ö.K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Söz alan tutuklu sanık Ö.K., tahliyesini istedi. Mahkeme 29 Eylül 2021 tarihine ertelendi. Duruşmada Konyar ailesine Trabzon'da yorgun mermi düşmesi sonucu 15 yaşındaki oğullarını kaybeden Atıcı ailesi destek verdi.

"17 yaşın hesabı büyük olacak"

Tokat Adliyesi çıkışında açıklamalarda bulunan anne Nakşiye Konyar, adalete güvendiğini şahsın en ağır cezayı almasının beklediğini söyledi. Elinde kızının fotoğrafı ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan anne Konyar, "Bu işin sonu yok. Dur durak bilmiyorlar. Ellerine silah alıp sağa sola ateş ediyorlar. Her mermi evladımın katilidir diyorum. 29 Eyül'de inşallah caydırıcı bir ceza alıp bu dosya inşallah herkese ibret alem bir ceza olacak. Bu dosya medyatik bir dosyadır önem taşıdığını düşünüyorum. Büşra bir şeyleri değiştirecek buna inanıyorum. 8 ay bitti, yanıyoruz. Bunun tarifi yok. Herkes empati yapsın. Bu acı bitmiyor. Bu nefes beden çıkana kadar bitmeyecek. Adalet yanlısı Büşra'mın huzur içinde uyuması lazım. Buraya mezarlıktan geliyorum. 17 yaşın hesabı büyük olacak" dedi.

Trabzon'da yorgun mermi düşmesi sonucu oğullarını kaybeden aileden destek

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 12 Ağustos 2021 tarihinde nereden atıldığı belli olmayan maganda kurşunu, 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'yı hayattan kopardı. Acılı aile aynı nedenle kızlarını kaybeden Konyar ailesine destek verdi. Anne Asiye Atıcı oğlunun ölümüne neden olan kişinin henüz bulunamadığını kaydetti. Anne Atıcı, havaya ateş eden herkesi katil olarak değerlendirdiğini belirterek, "Böyle bir şey yok. Birisi 15 birisi 17 yaşında. O şahsın babası ailesi onun ordan çıkmasını istiyor. Bizim çocuklarımızın geleceği yok. Bizim hayallerimiz yok. Bir kişiyi öldürmedi ki bu çocukların arkadaşlarını öldürdü. Çocuklarımızın arkadaşları psikolojik tedavi görüyor. Hayallerini, arkadaşlarını, geleceklerini öldürdüler. Oğlumuzun katilinin bulunmasını istiyoruz. Konyar ailesinin yanındayız onlar da bizim yanımızdalar" diye konuştu.

"Cinayetle yargılanmasını istiyorum"

Baba Mustafa Atıcı havaya sıkılan her merminin katil mermi olduğunu ifade ederek "Havaya atılan her mermi yere düşecektir. Düştüğünde de benim evladım gibi Büşra kızımız gibi insanlara denk gelecektir. Bunun cezası taksirle olmaması lazım. Meskun mahalde silah atmanın taksirle bir ilgisi yok. Bu bildiğimiz cinayettir. Cinayetle yargılanmasını istiyorum. Bu silahı sıkanlar çocuk katilidir. Gereken cezanın verilmesini talep ediyoruz. Bizim içimiz yanıyor Benim evladımı kimse geri getirmeyecek. Tahliyesini talep ediyorlar. Bende evladımı talep ediyorum. Geri getirsinler" ifadelerini kullandı.

Mahkeme 9 gün sonraya ertelendi

Konyar ailesinin Avukatı Hasan Efe Uyar ise karar aşamasındaki davanın mahkeme başkanın izinde olmasından dolayı 9 gün ertelendiğini belirterek,"Geçtiğimiz mahkemede iddia makamının mütalaasında olayın işleniş şekli biçiminin bilinçli taksirle olduğu yönünde karar bildirmişti. Fakat bu bizim savunduğumuz bir durum değil. Biz en başından beri hem vicdanen hem de hukuken olası kasıtla adam öldürmeye girdiğini düşünüyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu

Olay; Tokat'ın Erbaa ilçesi Hükümet caddesinde talihsiz olay 31 Aralık 2020 yılında meydana geldi. 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, kuzeni Şevval Keskin ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada bir anda yere yığıldı. Bayıldığı sanılan genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Konyar, ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kız yoğun bakım servisinde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Konyar'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Polis ekipleri merminin geldiği açından yola çıkarak kapsamlı bir çalışma yaptı. 4 Mahallede çalışma yapan ekipler merminin Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden ateşlendiği belirlendi. Bölgede görülen şüpheli bir araç tespit eden polis, şüpheli Ö.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi. Şahıs cezaevindeyken olayda hayatını kaybeden Büşra'nın başından bulunan mermi otopside çıkarıldı. Samsun'da yapılan balistik incelemede merminin Ö.K.'ye ait tabancadan çıktığı tespit edildi.

İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı
İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı
İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı
İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı
İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı
İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı
İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı
İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı
İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı
İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı
İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı

Trabzon, Mahkeme, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki anne iki büyük acı: Evlatlarını kaybeden anneler çocuklarının fotoğrafını biran olsun bırakmadı - Son Dakika
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