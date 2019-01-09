Son Dakika Haberleri: İki Araç Arasında Sıkışan Genç Hayatını Kaybetti

İki Araç Arasında Sıkışan Genç Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde buzlu yolda kayan otomobilin çarpması sonucu kamyonet ile otomobil arasında sıkışan genç hayatını kaybetti.

İki Araç Arasında Sıkışan Genç Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde buzlu yolda kayan otomobilin çarpması sonucu kamyonet ile otomobil arasında sıkışan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir gıda firmasının dağıtım elemanı olarak görev yapan 29 yaşındaki Metin Gürbüz, 46 VF 749 plakalı kamyoneti cadde üzerindeki bir marketin önüne park etti. Kamyonetteki ürünleri markete taşıyan Gürbüz'e, buzlanma nedeniyle kayan Mehmet Sarıkaya idaresindeki 44 AT 840 plakalı otomobil çarptı. İki araç arasında sıkışan dağıtım elemanı ağır yaralandı. Gürbüz'ün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Metin Gürbüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Gürbüz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

Elbistan, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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