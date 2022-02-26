İki araç çarpıştı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki araç çarpıştı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

26.02.2022 18:49
İki araç çarpıştı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Düzce'de hafif ticari araç ile çarpışan arazi aracının devrildiği kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Düzce'de hafif ticari araç ile çarpışan arazi aracının devrildiği kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir Bağlantı yolu Muhsin Yazıcıoğlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Ü. idaresindeki 81 ACC 582 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşağa girmeye çalışan Ahmet G. idaresindeki 81 ACA 463 plakalı Dacia marka arazi aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Dacia marka refüje devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobil içerisinden çıkarılan sürücü Ahmet G., K.G., 8 yaşındaki R.G. ve H.G. ile diğer araçta sürücü olarak bulunan Kadir G. yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen Ambulans ekiplerince olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Düzce'de ki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sebebi ile Bağlantı yolunun Düzce istikameti tek şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

İki araç çarpıştı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
İki araç çarpıştı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
İki araç çarpıştı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
İki araç çarpıştı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
İki araç çarpıştı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
İki araç çarpıştı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
İki araç çarpıştı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
İki araç çarpıştı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

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Tragger, Düzce, Dacia, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki araç çarpıştı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki araç çarpıştı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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