Son Dakika Haberleri: İki araç çarpıştı: 3 yaralı
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İki araç çarpıştı: 3 yaralı

14 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İki araç çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Nizip ilçesi arasında yaşandı. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla kapanan yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Hüseyin Bozkurt/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:56 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Birecik, Güncel
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