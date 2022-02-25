İki araç çarpıştı; olayın şokuyla 600 metre uzakta bulundu - Son Dakika

Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan ve olayın şokunu yaşayan kadın ise 600 metre uzakta bulundu.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Çaycuma- Bartın karayolu Hacılar Köyü Acarlar Mahallesi mevkisinde yaşandı. Ali T. idaresindeki 67 ABA 370 plakalı otomobil önünde seyreden 67 ABT 440 plakalı panelvan araca çarptı. Kazada araçta bulunan U.Y. isimli kadın olayın şokuyla 600 metre uzakta bulundu.

Kazada yaralanan Ali T. ve U.Y. isimli kadın ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tutanak tutuldu. - ZONGULDAK