İki Araç Çarpıştı: Ön Koltuğa Oturtulan Küçük Kız Ağır Yaralandı
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İki araç çarpıştı: Ön koltuğa oturtulan küçük kız ağır yaralandıBURDUR - Burdur'da bir aracın otomobille çarpıştığı kazada, babasının ön koltukta oturttuğu 1 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:45 Kaynak: İHA
İki araç çarpıştı: Ön koltuğa oturtulan küçük kız ağır yaralandı
BURDUR - Burdur
'da bir aracın otomobille çarpıştığı kazada, babasının ön koltukta oturttuğu 1 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Egemenlik Caddesi'nden Yeni Sanayi istikametine giden A.Y. idaresindeki 27 BTD 36 plakalı araç, caddeye kontrolsüz çıktığı iddia edilen A.S. yönetimindeki 15 NP 474 otomobille çarpıştı. Kazada 27 BTD 36 plakalı araçta babasının ön koltuğa oturttuğu 1 yaşındaki kızı, başının aracın ön tarafına çarparak ağır yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan çocuk ilk tedavisinin ardından Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada araç sürücüsü A.S.'nin 0.78 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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