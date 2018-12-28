Son Dakika Haberleri: İki Araç Defalarca Takla Attı, Şans Eseri Yaralanan Olmadı

İki Araç Defalarca Takla Attı, Şans Eseri Yaralanan Olmadı

1 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre seyir halindeyken makas atan bir otomobil, aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre seyir halindeyken makas atan bir otomobil, aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı. Mydana gelen kazada defalarca takla atan otomobiller hurdaya dönerken, herhangi bir yaralanan ya da ölen olmadı.

Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Emrah U. (30) yönetimindeki 34 LHJ 95 plakalı lüks otomobil, Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne seyir halinde olduğu sırada makas atmaya başladı. Emrah U., bir otomobili solladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince, aynı yönde ilerleyen Rahim Yılgın'ın (35) kullandığı 64 LK 442 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki otomobil, defalarca takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri kazaya karışan iki otomobildeki toplam 6 kişi çıkarttı. Meydana gelen kaza sonucu, otomobiller hurdaya dönerken, 6 kişi kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Rahim Yılgın, kendilerin arabanın arkadan vurmasıyla bir anda takla atmaya başladıklarını belirtti. Kaza sırasında içinde bulundukları aracın yaklaşık 150 metre süreklendiğini anlatan Yılgın, "5 takla attık. Arabanım içinden çıktık." diye kouştu. Öte yandan, Rahim Yılgın'ın dayısı olduğu öğrenilen ve otomobilde yolcu konumunda bulunan, Zülgarni Çetinkaya, kaza sırasında çok korktuğunu dile getirdi. Emrah U.'nun kullandığı aracın makas yaparak geldiğini iddia eden Çetinkaya, "Telefonum gitti, araba gitti, her şeyimiz gitti. Ben şikayetçi olacağım." dedi. Kaza sonucu, Anadolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşanırken, bölgedi görevlendirilen trafik polisleri tek şeritten trafik akışını sağladı. İki otomobilin yoldan kaldırırlmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:55 Kaynak: DHA

İzmir, Bayraklı, 3. Sayfa
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