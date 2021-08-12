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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı - Son Dakika

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı

12.08.2021 18:21

Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Nurdağı Gaziantep karayolu Ağyokuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve içerisinde gurbetçi vatandaşların bulunduğu Ali E. idaresindeki KEB 8719 plakalı Volvo marka otomobil ile Gaziantep istikametinden Nurdağı istikametine seyir halinde olan Sefer Y. idaresindeki 27 BCG 83 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerle birlikte araçların içerisinde bulunan toplam aralarında çocuklarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Said Vakkas Yağcı - Faruk Polat/İHA)

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı

Gaziantep, Otomobil, Gurbetçi, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı - Son Dakika


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