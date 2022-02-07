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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

07.02.2022 13:33
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece 00.00 sıralarında Tire - Ödemiş yolu, Yeğenli köyü yakınlarında meydana geldi. Durmuş Ali Şentürk (36) yönetimindeki 35 YKG 18 plakalı otomobil, Yeğenli yönünden Kahrat istikametine seyir halindeyken, Yeğenli Köyü Mezarlığı yakınlarına geldiği esnada, karşı yönden gelen İsmail Coşkun (30) yönetimindeki 35 BCA 008 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu ortalık savaş alanın dönerken, olay yerine jandarma, AKS ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü İsmail Coşkun, AKS ve 112 ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan biri hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen İsmail Coşkun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer sürücü Durmuş Ali Şentürk'ün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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İsmail Coşkun, Durmuş Ali, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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