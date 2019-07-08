İki araç kafa kafaya çarpıştı
1 saat önce
İki araç kafa kafaya çarpıştıBURSA - Bursa'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:33 Kaynak: İHA
İki araç kafa kafaya çarpıştı
BURSA - Bursa
'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Sabah
saatlerinde Pınarbaşı İzzettin Bey Camii yakınlarında meydana gelen kazada, plakası belirlenemeyen aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada ikisi erkek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların tedavilerine hastanede devam ediliyor.
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