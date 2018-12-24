İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı
1 saat önce
- İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
- İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza Tekirdağ Hayrabolu
yolu Yağcı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Hayrabolu yönüne seyir eden, Cengiz A. hakimiyetindeki 39 TG 302 plakalı otomobil ile Abdurrahman G. idaresindeki 34 AP 2901 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 39 TG 302 plakalı otomobilde bulunan Cengiz A. ve eşi Dilek A. araçta sıkıştı. Diğer otomobildeki Abdurrahman Güngör ise başından yaralandı.
Yol trafiğe kapandı
Ayrıca iki aracın yolun ortasında çarpışmasıyla Hayrabolu Tekirdağ yolu trafiğe tamamen kapandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile kaza bölgesinde kaza kırım ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazakırım ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılıp kurtarıldıktan sonra, ambulans ile Tekirdağ devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazaya karışan otomobillerin kaza alanından çekilmesi ile trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:16 Kaynak: İHA
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