İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı, 5 Yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



İhsaniye'den Döğer istikametine giden O.Ş. yönetimindeki 06 BDD 858 plakalı araç ile M.E.S. yönetimindeki 77 EF 089 plakalı araç, Üçlerkayası köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada, M.Ş., E.A.S., M.E.S., F.Ş .ve O.Ş. yaralandı. Yaralıların, 112 Acil Servis ekiplerince Afyon Üniversite Hastanesi, Afyon Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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