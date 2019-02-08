Son Dakika Haberleri: İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı, O Anlar Kameraya Yansıdı

İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı, O Anlar Kameraya Yansıdı

33 dakika önce

Bursa'da dikkatsiz bir şekilde kavşağa giren iki araç kafa kafaya çarpışırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı, O Anlar Kameraya Yansıdı, System.String[]
Bursa'da dikkatsiz bir şekilde kavşağa giren iki araç kafa kafaya çarpışırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Emek Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İki ana caddenin kesiştiği noktada meydana gelen kazada, ticari taksi ile hususi araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası her iki sürücü de kendi imkanlarıyla araçlarından çıkarken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan olmaması sevindirirken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gece olduğu için caddenin boş olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, sürücülerin ara sokaklarda daha dikkatli olmalarını istedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:02 Kaynak: İHA

Emek Mahallesi, Bursa, 3. Sayfa
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