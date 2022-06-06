İki araç karayolunda çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki araç karayolunda çarpıştı, 1 kişi yaralandı

06.06.2022 10:25
İki araç karayolunda çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Düzce D-100 Karayolu iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Düzce D-100 Karayolu iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; D-100 Karayolu Hacıkadirler köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Sakarya'dan Bolu istikametine gitmekte olan H. K. idaresindeki 81 ACJ 035 plakalı Chevrolet marka otomobil D-100 Karayolu Hacıkadirler köyü mevkiinde F. D.'nin kullandığı 54 ADM 180 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada sürücü F. D. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaparken, ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

İki araç karayolunda çarpıştı, 1 kişi yaralandı
İki araç karayolunda çarpıştı, 1 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Hız yapanlar radara takıldı Hız yapanlar radara takıldı Park halindeki araç alev aldı, küle dönmesini vatandaşlar böyle önledi Park halindeki araç alev aldı, küle dönmesini vatandaşlar böyle önledi
Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Tragger, Sakarya, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki araç karayolunda çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki araç karayolunda çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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