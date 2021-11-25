İki araç kavşakta çarpıştı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçenin girişinde perşembe ışıklı kavşakta meydana geldi. Zonguldak istikametinden gelen ve seyir halinde olan A.S. idaresindeki 67 ZA 574 plakalı Renault marka otomobil, kavşaktan döndüğü sırada Çaycuma istikametinden Zonguldak istikametine giden S.K.'nın kullandığı 74 BU 136 Opel marka araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili rapor tutulmasının ardından araçlar yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK