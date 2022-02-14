Üye Girişi
İki araç kavşakta çarpıştı - Son Dakika

İki araç kavşakta çarpıştı

14.02.2022 11:19
İki araç kavşakta çarpıştı

Zonguldak-Ankara karayolu Gökçebey yol ayrımında trafik kazası meydana geldi.

Zonguldak- Ankara karayolu Gökçebey yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Zonguldak istikameti Gökçebey kavşağı Şahintepe mevkiinde meydana geldi. 67 YD 409 Skoda marka otomobil kavşaktan karşıya geçmek isterken 67 NT 560 Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen kolluk kuvvetleri olay yerinin güvenliği saglayarak yolu kontrollü olarak ulaşıma açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çevredeki vatandaşlar kavşakta çok sık kaza meydana geldiğini ifade ederek yoldaki görüş açısının yeniden düzenlenmesini istediler. - ZONGULDAK

İki araç kavşakta çarpıştı
İki araç kavşakta çarpıştı
İki araç kavşakta çarpıştı

YORUMLAR
500

Zonguldak, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki araç kavşakta çarpıştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:10 Piyasa değeri 10 milyon lira! Balina kusmuğu yurt dışından yasa dışı getirildi
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
11:05 Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız
11:04 Merkez Bankası taşınıyor: Haziran'da İstanbul Finans Merkezi'nde!
10:57 14 Şubat gram altının fiyatı 807 liradan alıcı buluyor
10:50 Yastık altı altın için kuyumcu-rafineri-banka arasında 'üçlü teyit' sistemi
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:25:56. #1.11#
SON DAKİKA: İki araç kavşakta çarpıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement