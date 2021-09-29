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İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarını korudu - Son Dakika

İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarını korudu

29.09.2021 09:56

İstanbul Eyüpsultan'da rampadaki elektrik direklerinde bakım onarım yapan ekiplerin aracı bir anda kayarak sürüklediği başka bir araçla birlikte 5 metrelik duvardan aşağıya düştü. Duvarın altında çay içen kadınlar olayı son anda fark ederek kaçtı. Kadınlardan biri ise kafasına taş yağmasına rağmen iki çocuğuna siper oldu. Olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, saat 17.00'de Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki elektrik direklerinde bakım onarım çalışması yapan ekiplerin aracı, rampa aşağı kayarak çarptığı park halindeki araçla birlikte yaklaşık 5 metrelik duvardan aşağıya düştü.

SON ANDA FARK ETTİLER

Kaza sırasında duvarın alt kısmında çay içen Elif G. ile isminin derya olduğu öğrenilen kadın ve 2 çocuğu yüksekten düşen araçları son anda fark ederek kaçması faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu

ÇOCUKLARINA ADETA SİPER OLDU

Araçların kaldırımdan düştüğü esnada yuvarlanan taş parçaları Elif G.'ye çarparak yaralanmasına neden oldu. Derya isimli kadın o esnada 2 çocuğuna adeta siper olarak araç altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaldırımdan düşen taşların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan Elif G. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu

ARAÇ BİNANIN ÖNÜNE DÜŞTÜ

Kaza sonrası kaldırımda asılı kalan araçların aşağıya yuvarlanarak binalara çarpmaması için itfaiye ekipleri araçları çelik halatlarla ağaca bağladı. Öte yandan kaldırımdan düşen ticari araç binanın önüne düşerek binanın girişini kapattı. Polis ekipleri tarafından şerit çekilerek güvenliği alınan binaya giriş çıkışlara izin verilmedi.

İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu

"KAFASINA TAŞ YAĞDIĞI HALDE ÇOCUKLARINI ÇEKTİ"

Kaza anını gören Cemal Öcal, "Arkadaşlar elektrik çalışması yapıyordu. Aracın ayakları açıktı. Bir genç arkadaş operatör olarak kullanıyordu. Başka arkadaş dedi ki sen ne yapıyorsun niye indiriyorsun dedi. İndirme bak düzelteceğim dedi. Kaldırma koluyla indirmeye çekti. Araba geri geri kayarken tutmaya çalıştı ayakları altında kaldı. Tutamazlardı zaten iki tonluk araç. Önce araca çarptı. O esnada iki çocukla annesi buradaydı. Kafasına taş yağdığı halde çocuklarını çekti. Sonra ablalar kaçmaya başladı. Taşlar buraya yığıldı. Araç bir defa askıda kaldı sonra tekrar vurdu. Sonra vurunca araç u dönüşü yaptı. topaç gibi döndü" diye konuştu.

Kaza sonrası araçların kaldırılması için olay yerine vinç sevk edilirken, ekiplerin araçları kaldırmak için çalışma başlattı.

İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarını korudu

Eyüpsultan, Tragger, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarını korudu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarını korudu - Son Dakika
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