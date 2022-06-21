İki araç ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki araç ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

21.06.2022 12:09
İki araç ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da, 2 araç ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, 2 araç ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Berat Karabağ idaresindeki 06 AGN 969 plakalı otomobil, Mustafa Arslan idaresindeki 02 AAC 344 plakalı motosiklet ile Abdurrahman Özçelik idaresindeki 44 BT 952 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde bulunan bir kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Arslan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Mustafa Arslan, Adıyaman, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki araç ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki araç ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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