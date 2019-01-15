Son Dakika Haberleri: İki Araca Çarpan Öğrenci Servisi Kanalda Asılı Kaldı: 16 Yaralı

İki Araca Çarpan Öğrenci Servisi Kanalda Asılı Kaldı: 16 Yaralı

55 dakika önce

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, kamyon ve otomobile çarparak su kanalına devrilmekten son anda kurtuldu.

İki Araca Çarpan Öğrenci Servisi Kanalda Asılı Kaldı: 16 Yaralı, System.String[]
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, kamyon ve otomobile çarparak su kanalına devrilmekten son anda kurtuldu. Kazada 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı.  

Kaza, saat 12.30 sıralarında Avşar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Fetullah Bayır Fen Lisesi öğrencilerini öğle arası için okuldan alan Celal Çengel, idaresindeki 42 GBJ 49 plakalı öğrenci servis minibüsü ile tali yoldan çıkan kamyona çarpmamak için direksiyon kırdı. Ancak servis aracı, önce kamyona sonra bir otomobile çarptı. Daha sonra da yol kenarındaki su kanalı üzerinde asılı kaldı. Kazada servis minibüsündeki 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı. Yaralı öğrenciler itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:41 Kaynak: DHA

Beyşehir, Konya, 3. Sayfa
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