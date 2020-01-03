İki aracın çarpışma anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki aracın çarpışma anı kamerada - Son Dakika

İki aracın çarpışma anı kamerada

6 saat önce

Konya'da iki otomobilin çarpma anının görüntüsü şehir polis kameralarına yansıdı.

İki aracın çarpışma anı kamerada, System.String[]

Konya'da iki otomobilin çarpma anının görüntüsü şehir polis kameralarına yansıdı.


Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaştığı şehir polis kamerasına yansıyan kaza, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden Bosna Hersek Mahallesi istikametine seyir halinde olan bir otomobil ile Fırat Kavşağı'ndan Yeni İstanbul Caddesi'ne çıkmak isteyen otomobil çarpıştı.


Kaza anı ise şehir polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki araçtan birinin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu diğer otomobille çarpışması görülüyor. - KONYA

İstanbul Caddesi, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:41 Kaynak: İHA
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