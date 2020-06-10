İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yarlandı - Son Dakika

Kazada sürücü Mürteza ile aynı otomobilde bulunan Fatma ve Tütü Girgin yaralandı.

Erzincan 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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