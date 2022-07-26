İki aracın çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı - Son Dakika
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İki aracın çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

26.07.2022 13:31
İki aracın çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında araçlarda maddi hasar meydana gelirken 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Keşan çıkışında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı plakalı araç sürücüsü Serkan B. (34) Keşan istikametine seyir halindeyken kavşaktan kontrolsüz bir şekilde çıkış yapan 70 yaşındaki Adem Kaya idaresindeki 34 ZN 0211 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken kazada bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Aynur Kaya (69) yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki aracın çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki aracın çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı - Son Dakika
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