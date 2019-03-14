İki Aracın Çarpıştığı Kaza Kamerada
37 dakika önce
İki aracın çarpıştığı kaza kamerada Manisa'da sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden oldu Kavşakta meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdıMANİSA - Manisa'da bir kavşakta sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen kaza anı saniye saniye bir işyerinin...
İki aracın çarpıştığı kaza kamerada Manisa
'da sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden oldu
Kavşakta meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı
MANİSA - Manisa'da bir kavşakta sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa'nın Yunusemre
ilçesindeki bir kavşakta bu sabah meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı. Sabah
09.05 sıralarında Ümit Y. idaresindeki 20 B 6010 plakalı araç Manisa Küçük Sanayi Sitesi 5313 Nolu Sokakta seyir halindeyken 5304 Nolu Sokakla birleştiği kavşağa geldiği sırada Özgür A. idaresindeki 35 KB 6056 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 35 KB 6056 plakalı araç kaldırıma çarparak takla attı. 35 KB 6056 plakalı aracın sürücüsü Özgür A. kazada hafif yaralanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:39 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta Taksiyle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Dehşete Düşüren Kaza! Olay Yeri Savaş Alanını Andırdı
Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı
Yeni Satın Aldığı Otomobiliyle Kaza Yaptı, Kaskosunu Sordu