İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağla Aşyağıeverek Mahallesi'nde 38AEL241 plakalı otomobil ile 37LG725 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araç içinde bulunanlara ilk olarak yoldan geçen vatandaşlar yardım etti. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı. - KAYSERİ