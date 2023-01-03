İki aracın çarptığı kazada kaynanadan sonra gelin de hayatını kaybetti - Son Dakika
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İki aracın çarptığı kazada kaynanadan sonra gelin de hayatını kaybetti

03.01.2023 08:26
İki aracın çarptığı kazada kaynanadan sonra gelin de hayatını kaybetti

Adana'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpması sonucu kaynananın öldüğü kazada, ağır yaralanan gelin de hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpması sonucu kaynananın öldüğü kazada, ağır yaralanan gelin de hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, önce bir otomobilin ardından da hafif ticari aracın çarpması sonucu kayınvalide Elif (74) ve gelini Nazife İlhan (50) ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Elif İlhan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nazife İlhan ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak gece Nazife İlhan da hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İki aracın sürüsü de gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Adana Yüregir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki aracın çarptığı kazada kaynanadan sonra gelin de hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki aracın çarptığı kazada kaynanadan sonra gelin de hayatını kaybetti - Son Dakika
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