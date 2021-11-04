İki aracın kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 sürücü ise ağır yaralandı - Son Dakika

Bergama ilçesi İzmir- Çanakkale yolu Bozköy mevkiinde gerçekleşen kazada, İzmir istikametinden Çanakkale yönüne gitmekte olan A.B. idaresindeki 45 C 1975 plakalı otomobil, Çanakkale istikametinden dönmekte olan S.Ş., yönetimindeki Tofaş marka 32 HT 488 plakalı araç ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tofaş marka araçta yolcu konumunda bulunan Ceylan Şengül'ün yaşamını yitirdiği tespit edilirken, araç içerisinde sıkışan ve ağır yarılı durumdaki her iki sürücü de itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansa alınan A.B., ve S.Ş., Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan ağır yaralı durumdaki iki sürücü daha sonra İzmir'e sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Şengül'ün cansız bedeni Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya karışan araçlar nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların da yardımıyla araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.