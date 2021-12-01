İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde meydana geldi. Devrek istikametine seyir halindeki 67 BA 058 Renault marka otomobil önünde seyreden 67 AAU 085 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili tutanak tutulurken araçlar yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK