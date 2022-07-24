Kaza, 19.00 sularında Malatya- Elazığ karayolu Yimpaş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki 44 ES 210 plaka araç ile F.Ç. yönetimindeki 14 FB 980 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada H.Ç. (7) yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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