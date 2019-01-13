İki Araçta, 2 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi
15 dakika önce
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolünde iki ayrı araçta toplam 2 ton kaçak midye ele geçirildi.
BURSA'nın Gemlik
ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolünde iki ayrı araçta toplam 2 ton kaçak midye ele geçirildi. Araç
sürücülerine idari para cezası uygulandı.
Gemlik İlçe Jandarma
Komutanlığı Asayiş ve Trafik timleri, dün Narlı
Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine iki hafif ticari aracı durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde toplam 2 ton kaçak midye ele geçirildi. Midyeler Gemlik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Araç sürücülerine ise idari para cezası uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:46 Kaynak: DHA
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