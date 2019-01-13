Son Dakika Haberleri: İki Araçta, 2 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

İki Araçta, 2 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

15 dakika önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolünde iki ayrı araçta toplam 2 ton kaçak midye ele geçirildi.

İki Araçta, 2 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi, System.String[]
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolünde iki ayrı araçta toplam 2 ton kaçak midye ele geçirildi.  Araç sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik timleri, dün Narlı Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine iki hafif ticari aracı durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde toplam 2 ton kaçak midye ele geçirildi. Midyeler Gemlik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Araç sürücülerine ise idari para cezası uygulandı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:46 Kaynak: DHA

Araç, Bursa, Gemlik, Güncel
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