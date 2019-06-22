İki arkadaş aynı gün yaşamını yitirdi

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde, iki arkadaş aynı gün yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ş.D.K'den haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için Körfez
Mahallesi Yüce Rıfat Sokak'taki evine gitti.
Sağlık ekipleri, arkadaşlarınca hareketsiz yatar vaziyette bulunan Ş.D.K'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Aynı mahallede Şehit Ali Sokak'ta fenalaşan Ş.D.K'nin arkadaşı B.S. ise 112 Acil Servis
ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
B.S, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis
, iki arkadaşın ölümüne ilişkin inceleme başlattı.
Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.