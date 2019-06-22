Son Dakika Haberleri: İki arkadaş aynı gün yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Haber

İki arkadaş aynı gün yaşamını yitirdi

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki arkadaş aynı gün yaşamını yitirdi.

İki arkadaş aynı gün yaşamını yitirdi, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki arkadaş aynı gün yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ş.D.K'den haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak'taki evine gitti.
Sağlık ekipleri, arkadaşlarınca hareketsiz yatar vaziyette bulunan Ş.D.K'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Aynı mahallede Şehit Ali Sokak'ta fenalaşan Ş.D.K'nin arkadaşı B.S. ise 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
B.S, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, iki arkadaşın ölümüne ilişkin inceleme başlattı.
Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:46 Kaynak: AA
Körfez, İzmit, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı Leyla Aydemir'in cansız bedeniyle ilgili yeni bulgular ortaya çıktı! Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran çağrısı: Muhakkak sandığa gidip hakkınıza sahip çıkın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 01:55:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki arkadaş aynı gün yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]