İki arkadaş girdikleri baraj göletinde boğuldu - Son Dakika

İki arkadaş girdikleri baraj göletinde boğuldu
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı Göletine serinlemek için giden iki arkadaş girdikleri baraj suyu içerisinde boğularak hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı Göletine serinlemek için giden iki arkadaş girdikleri baraj suyu içerisinde boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı Göletine serinlemek için giden Talha Açıkgöz (18) ve Hüseyin Cantürk (19), isimli iki arkadaş suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan ve yakınları tarafından kendilerinden haber alınamayan iki arkadaş için arama çalışması yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda her iki arkadaşın baraj göletinde olduğu belirlendi. Durum üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis dalgıç ekiplerinin çalışmaları sonucunda her iki arkadaşın cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Burada Talha Açıkgöz ve Hüseyin Cantürk'ün cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:22 Kaynak: İHA
Son Dakika 18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:57 Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 09:27 Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'da sona erecek 09:25 ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu 15:16 Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor