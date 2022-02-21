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Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı - Son Dakika

Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı

21.02.2022 11:25

Son dakika 3. sayfa haberine göre 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadıANTALYA Antalya'da 2 hafta önce iddiaya göre alkol masasında çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı

ANTALYA Antalya'da 2 hafta önce iddiaya göre alkol masasında çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 7 Şubat 2022 tarihinde saat 20.30 sırasında Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilindeki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan T. ve arkadaşı Erhan Yazıcı sahilin otoparkında masa kurarak alkol almaya başladı. Aralarında tartışma çıkınca Erhan Yazıcı, motosikletiyle bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen şahıs ile Orhan T. yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada iddiaya göre Erhan Yazıcı, bıçakla Orhan T'yi elinden yaraladı.

Orhan T. ise park halindeki aracından aldığı pompalı tüfekle Erhan Yazıcı'ya ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Karnından yaralanan Erhan Yazıcı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ elinden yaralanan Orhan T. ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedaviye alınan Yazıcı, 13 gün süren tedavinin ardından bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumuna getirilen Yazıcı'nın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verileceği belirtildi. Olay sonrası elinden yaralanan O.T ise, polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı
Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı
Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı
Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı
Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı
Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı
Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı
Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı
Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı
Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı
Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı
Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı
Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı
Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı
Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı

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Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı Son dakika haberleri: Antalya'da silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Antalya'da silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti Kaş'ta kaçak yapıyla mücadele sürüyor Kaş'ta kaçak yapıyla mücadele sürüyor

Akdeniz, Antalya, Liman, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | 13 gün önce arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan şahıs yaşama tutunamadı - Son Dakika
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